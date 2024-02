VIDEO: Doufám, že do příštího pondělí budeme mít příměří, řekl Biden Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Doufám, že do příštího pondělí budeme mít příměří, řekl Biden

Americký prezident Joe Biden vyjádřil naději, že do příštího pondělí bude uzavřeno příměří mezi Izraelem a radikálním palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Mělo by umožnit i propuštění zbývajících rukojmí držených Hamásem, řekl Biden v pondělí v New Yorku. Palestinské hnutí Hamás dostalo nabídku na přerušení bojů v Pásmu Gazy po dobu 40 dní, uvedla později agentura Reuters.

video: AP