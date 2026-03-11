Drážďany zažívají dosud největší evakuaci kvůli bombě
11. 3. 2026 11:08 Zahraniční
Nejméně 18 tisíc lidí muselo ve středu opustit centrum Drážďan kvůli nálezu bomby z druhé světové války. Policisté nyní kontrolují evakuační zónu, aby zajistili, že se v ní nikdo nenachází. Teprve poté budou moci pyrotechnici začít s likvidací pumy o váze 250 kilogramů. Kvůli vadné roznětce to bude trvat déle, než je zvykem, informoval web Säschische Zeitung. Podle policie je dnešní zásah dosud největší evakuací v saské metropoli kvůli nálezu válečné bomby.
