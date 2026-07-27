Dron odhalil rozsah zkázy po ničivých požárech na jihu Francie
27. 7. 2026 12:28 Zahraniční
Lesní požáry v jižní Francii zasáhly město Le Porge, kde obyvatelé evakuovali domy v cestě požáru. Více než 100 domů v Le Porge bylo zničeno nebo poškozeno požárem, uvedly místní úřady.
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