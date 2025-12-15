Drony útočí na Moskvu, městem se ozývají výbuchy a stoupá kouř

Nad Moskvou se ozývají exploze a z několika míst stoupá kouř poté, co město zasáhly útoky dronů. Na sociálních sítích se šíří záběry zasažených oblastí a svědectví o panice mezi obyvateli ruské metropole.
video: Reuters, TikTok
