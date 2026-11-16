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Dron vychýlil oblouk Krymského mostu

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinský dronový útok v pondělí poškodil oblouk Krymského mostu, který spojuje okupovaný poloostrov s ruskou pevninou. Silniční doprava přes něj stojí už dvanáct hodin a na obou stranách se podle ruských médií nahromadily tisíce aut. Moskva tvrdí, že škody jsou nepatrné. Přesný rozsah nezveřejnila.
video: X/@ChallengerInUA
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