Záchranné složky na místě budovy poškozené při útoku drony

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ruské síly v pátek brzy ráno zahájily masivní útok drony a raketami na Kyjev, zasáhly obytné budovy a způsobily exploze a požáry v různých čtvrtích metropole, uvedli představitelé.
video: Reuters
