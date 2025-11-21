Na letecké přehlídce v Dubaji se zřítila stíhačka
21. 11. 2025 12:12 Zahraniční
Stíhací letoun, podle všeho indický Tejas, se zřítil během závěrečné odpolední ukázky na leteckém veletrhu v Dubaji. Záchranné operace začaly okamžitě a show byla dočasně přerušena. Návštěvníci byli nasměrováni zpět do výstavní oblasti.
01:19
