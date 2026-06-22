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Dům s dírou uprostřed. Mirador patří k nejodvážnějším stavbám ve Španělsku

Zahraniční
Rezidenční budova Edificio Mirador na první pohled zaujme obrovským otvorem ve svém středu. Neobvyklá stavba v madridské čtvrti Sanchinarro byla navržena tak, aby nabídla obyvatelům společný vyhlídkový prostor a zároveň narušila stereotyp klasických panelových domů. Díky své unikátní architektuře se stala jednou z nejznámějších moderních budov ve Španělsku.
video: FB/Fatos Curiosos
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