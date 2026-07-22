Pohřbila vesnici, pohlcuje i lesy. Obří dunu v Polsku jen tak nic nezastaví
22. 7. 2026 9:44 Zahraniční
Na severu Polska se mezi Baltským mořem a rozlehlým jezerem ukrývá krajina, kterou by většina cestovatelů čekala spíše v Africe. Obrovské písečné duny se zde pod náporem větru neustále přesouvají, pohřbívají nedaleké lesy a vytvářejí jednu z nejpozoruhodnějších přírodních scenérií ve střední Evropě.
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