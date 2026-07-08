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Dva muži byli zadrženi kvůli vraždě Anastasie Berezovské

Zahraniční
Ukrajinský úřad generálního prokurátora potvrdil zadržení dvou mužů podezřelých z vraždy Anastasie Berezovské. Podle státního zastupitelství se na činu měl podílet zaměstnanec vojenské rozvědky GUR společně s další osobou.
video: Facebook/@Oleksij Hončarenko
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