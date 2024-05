VIDEO: Ed Dwight se do vesmíru podíval ve svých 90 letech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do vesmíru ho vybral jako prvního černošského adepta už prezident John Kennedy. Na svůj let ale čekal přes šest dekád. Ed Dwight se dočkal v pondělí, ve svých 90 letech. Do vesmíru se dostal v rámci obnovení vesmírné turistiky se společností Jeffa Bezose Blue Origin v modulu s pěti dalšími lidmi. Dwight se zároveň stal nejstarším člověkem v kosmu.

