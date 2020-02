VIDEO: Egypt překonal sto milionů obyvatel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Egypt překonal sto milionů obyvatel

Zatímco Evropa pomalu vymírá, Egypt má opačný problém. Před několika dny dosáhl hranice sto milionů obyvatel a nezdá se, že populační růst se v nejbližší budoucnosti zpomalí. Vláda se ho sice snaží krotit, podle expertů by ale měla dělat víc. V zemi na Nilu totiž pro tolik lidí není místo, píše list The New York Times. Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/egypt-populace-demografie-prelidneni-sto-milionu.A200214_112725_zahranicni_aha

video: Reuters