Egypťané staví sedm metrů vysokou zeď. Chtějí za ní držet palestinské uprchlíky

Egypťané připravují pro Palestince na Sinaji rozsáhlou oblast, kde by jim měl být poskytnut dočasný azyl během zásahu Izraele proti teroristům Hamásu v Gaze. Oficiálně to sice oznámeno nebylo, ale informaci potvrdilo několik zdrojů. Katarská televize Al-Džazíra jako důkaz přinesla satelitní snímky. Podle ní už do ohraničené oblasti byly přivezeny stany.

video: Reuters