Po Venezuele je na řadě Ekvádor. USA tam provedly údery proti drogovým kartelům
7. 3. 2026 9:22 Zahraniční
Americká armáda provedla v Ekvádoru sérii smrtících úderů proti drogovým kartelům. Operace, kterou potvrdil Pentagon, probíhá na žádost tamní vlády. Cílem akcí je zlikvidovat sítě pašeráků v zemi, která se stala klíčovým tranzitním uzlem pro kokain z Peru a Kolumbie.
