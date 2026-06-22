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Peklo, které dalo ostrovu jméno. El Teide je třetí nejvyšší sopkou světa

Zahraniční
Nejvyšší hora Španělska nestojí na pevnině, ale uprostřed Atlantiku. El Teide, sopka tyčící se na ostrově Tenerife do nadmořské výšky 3 715 metrů, je vidět skoro odkudkoliv. Stačí pár dní na ostrově a začnete ji brát jako samozřejmost.
video: Reuters
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