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Erdogan obdaroval lídry NATO luxusními revolvery

Zahraniční
Přední evropští lídři, kteří se zúčastnili summitu NATO v Ankaře, si domů odvezli neobvyklé suvenýry a někteří řešili potíž, jak s ním naložit. Od tureckého prezidenta Erdogana obdrželi jako rozlučkový dárek revolver s gravírováním, a to včetně ostré munice a sad na čištění zbraní.
video: Reuters
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