Erdogan musel čekat na chodníku. V New Yorku ho zastavila kolona Donalda Trumpa
26. 9. 2025 12:24 Zahraniční
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan narazil během své návštěvy Spojených států na nečekaně chladné přijetí ze strany místních úřadů. Podle virálního záznamu ho členové newyorské policie (NYPD) tvrdě usměrnili, když se snažil obejít standardní bezpečnostní postupy. „Zavřete pusu a počkejte ve frontě, tady nejste v rozvojové zemi,“ měl mu podle svědků říct jeden z důstojníků. Erdogan tak zůstal stát na chodníku bez jakéhokoli zvláštního zacházení.
