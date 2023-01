VIDEO: Erdogan by přednostně schválil vstup Finska do NATO, ale bez Švédska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Erdogan by přednostně schválil vstup Finska do NATO, ale bez Švédska

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v neděli naznačil, že by Ankara mohla dát přednostně souhlas Finsku, které zažádalo o vstup do NATO. Turecko by to provedlo bez ohledu na Švédsko, se kterým má stále napjatější vztahy. Problémem má být podle Ankary údajné poskytování švédského útočiště kurdským radikálům.

video: Reuters