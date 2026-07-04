Ulice Erfurtu zaplnily tisíce odpůrců AfD
4. 7. 2026 14:00 Zahraniční
Zhruba 20 tisíc demonstrantů protestuje v ulicích východoněmeckého Erfurtu proti sjezdu strany Alternativa pro Německo (AfD). Cílem demonstrantů bylo zabránit účastníkům dostat se do výstavní haly, kde se stranická akce koná. Sjezd nicméně začal podle plánu, velká část delegátů na místo dorazila už v pět hodin ráno, aby se blokádám vyhnula.
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