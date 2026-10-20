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EU má novou Arktickou strategii, zmiňuje hrozbu z Ruska i zájem Číny

Zahraniční
Rusko podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové obnovuje svou vojenskou přítomnost v Arktidě, uplatňuje vůči sousedům hybridní strategie a mění bezpečnostní situaci v regionu, což má dopad na Evropskou unii. Ta proto musí jednat a změnit svůj strategický přístup. Von der Leyenová to v úterý řekla ve Štrasburku, kde Komise představila novou Arktickou strategii.
video: Reuters
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