EU má novou Arktickou strategii, zmiňuje hrozbu z Ruska i zájem Číny
20. 10. 2026 16:38 Zahraniční
Rusko podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové obnovuje svou vojenskou přítomnost v Arktidě, uplatňuje vůči sousedům hybridní strategie a mění bezpečnostní situaci v regionu, což má dopad na Evropskou unii. Ta proto musí jednat a změnit svůj strategický přístup. Von der Leyenová to v úterý řekla ve Štrasburku, kde Komise představila novou Arktickou strategii.
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