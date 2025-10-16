EU navrhuje obranné projekty proti dronům a ruskému nebezpečí

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Evropská komise dnes představila dlouho očekávaný plán posílení evropských obranných schopností. Obsahuje konkrétní cíle a milníky pro odstranění nedostatků v nynějších vojenských schopnostech zemí unie od protivzdušné a protiraketové obrany až po drony, dělostřelectvo, umělou inteligenci či kybernetiku.
video: Reuters
