Konečně dohoda, radoval se Babiš. Lídři EU v Dublinu vybrali tým vyjednavačů
13. 11. 2026 21:58 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek ukončil svou třídenní cestu v Irsku. Na závěr neformálního summitu Evropské rady se lídři unijních zemí překvapivě dohodli na vyjednávacím týmu, který bude zastupoval Evropu při mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem.
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Konečně dohoda, radoval se Babiš. Lídři EU v Dublinu vybrali tým vyjednavačů
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