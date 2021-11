VIDEO: Situace v Evropě je stejná jako loni, varoval regionální ředitel WHO Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Situace v Evropě je stejná jako loni, varoval regionální ředitel WHO

Tempo šíření koronaviru v Evropě je velmi znepokojující a mohlo by do února vést k dalšímu půl milionu úmrtí spojených s nemocí covid-19. Uvedla to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO), která ze zhoršení epidemické situace viní mimo jiné kombinaci nedostatečné proočkovanosti proti covidu-19 a rozvolnění preventivních opatření. Počet hospitalizací je vyšší v zemích, kde je očkováno méně lidí, upozornila WHO, podle níž se musí evropské země více snažit, aby dalším přenosům viru zabránily.

video: Reuters