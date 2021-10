VIDEO: Komise zváží regulaci energetického trhu, řekl její předseda Michel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Komise zváží regulaci energetického trhu, řekl její předseda Michel

Závěry lídři Evropské unie přijali v noci. Řada lídrů nechtěla připustit příliš velké zásahy do trhu a do společného prohlášení nakonec přibyla výzva Evropské komisi, aby „prověřila fungování trhu s plynem a elektřinou, stejně jako ETS“ a to za pomoci evropského regulátora ESMA. Summit také chce, aby komise připravila dlouhodobější opatření k zajištění „dostupných cen“ energie a snížení závislosti na jejím dovozu. Babiš to označil za kompromis a „velký úspěch České republiky“.

