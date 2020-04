VIDEO: Evropa chce zachránit ekonomiku. Státy shromáždily již 2 770 bilionů euro Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Evropa chce zachránit ekonomiku. Státy shromáždily již 2 770 bilionů euro

Země Evropské unie by měly vytvořit nový společný fond, který by pomohl ekonomikám zotavit se z následků koronaviru. Eurokomisaři pomoc vyčíslili až na 1,6 bilionu eur (45 bilionů korun). Státy by do fondu mohly získávat peníze například vydáváním společných dluhopisů nebo do něj nasměrovat část svých daňových příjmů.

video: Reuters