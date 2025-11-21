Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico ji odmítl upravit

Zahraniční
Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli nedávné novele ústavy. Bratislava do základního zákona zavedla kromě jiného ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity. Důvodem pro řízení o porušení povinnosti je podle Komise fakt, že novela zpochybňuje zásady přednosti, autonomie, účinnosti a jednotného uplatňování práva Evropské unie. Fico odmítl, že by bylo potřeba ústavu upravovat.
video: HNonline.sk
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:28

Multimediální den v Brně řešil přístup novinářů k válce a krizím
Domácí
21. 11. 2025 15:50
01:26

Musím ho pokárat, byl příliš měkký, řekl Fico k Melicherovi
Zahraniční
21. 11. 2025 15:04
01:48

Mírový plán nemůže platit bez souhlasu Ukrajiny, řekl Fico
Zahraniční
21. 11. 2025 15:04
01:12

Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico ji odmítl upravit
Zahraniční
21. 11. 2025 15:00
01:31

Policie ukázala záběry ze srážky vlaků u Zlivi
Krimi
21. 11. 2025 14:56
01:21

Nečas přidal další tři asistence, Colorado vládne NHL
Sport
21. 11. 2025 14:52
00:31

Nacher zavádí ve Sněmovně tlumočení do znakového jazyka
Domácí
21. 11. 2025 14:34
01:19

Výstava v Brně přibližuje život a dílo návrhářky Liběny Rochové
Domácí
21. 11. 2025 13:58
00:32

Plošina chystající vánoční výzdobu skončila po nárazu auta v poli
Krimi
21. 11. 2025 13:28
01:05

Útok na internátní školu ve státě Kebbi, ozbrojenci unesli 25 dívek
Zahraniční
21. 11. 2025 13:22
00:57

Třebíčští sportovci už trénují v atletickém tunelu
Domácí
21. 11. 2025 12:32
01:31

Jsme na Rusko moc silní, proto nás chce oslabit, prohlásil Tusk
Zahraniční
21. 11. 2025 12:24
00:10

Zářivý paprsek mobilizoval lovce bouřek, v Hněvotíně ale pouze koncertoval Voxel
Domácí
21. 11. 2025 12:22
00:38

Na letecké přehlídce v Dubaji se zřítila stíhačka
Zahraniční
21. 11. 2025 12:12
01:18

Před 80 lety začal Norimberský proces
Zahraniční
21. 11. 2025 11:54
00:40

Putin vyrazil na inspekci. Ovládli jsme Kupjansk, oznámil mu Gerasimov
Zahraniční
21. 11. 2025 11:38
00:52

Na Svitavsku začalo fungovat obří bateriové úložiště
Domácí
21. 11. 2025 11:32
00:56

Miss Universe se stala Mexičanka Fatima Bosch
Zahraniční
21. 11. 2025 11:30
01:43

Urážky, agrese, plivanec. Pobuda se pral se strážníky
Krimi
21. 11. 2025 11:16
00:36

Někdejší obchodní dům Breda ožívá
Domácí
21. 11. 2025 11:12

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.