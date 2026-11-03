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Obavy nad Evropou. Sedm letadel se stalo terčem bombových výhrůžek

Zahraniční
Nejméně sedm komerčních letů v úterý v Evropě poznamenaly hrozby bombovými útoky. Terčem výhrůžek se staly lety z Británie a Dánska, které přistály v Polsku, dále spoj Británie, jenž přistál ve Španělsku, a dva stroje směřující do Bulharska. Bezpečnostní složky prohledaly také dva letouny na letišti v Římě. V letadlech se podle médií výbušniny nenašly. Zatím není jasné, zda spolu incidenty souvisejí ani kdo za hrozbami stojí.
video: Reuters
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