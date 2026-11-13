Evropané budou u jednání o míru s Ruskem, oznámili Kushner se Zelenským
13. 11. 2026 9:58 Zahraniční
Evropští zástupci se zapojí do vyjednávání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, oznámili po dnešním setkání v Dublinu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a zvláštní americký vyslanec Jared Kushner s tím, že další jednání budou pokračovat.
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