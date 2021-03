VIDEO: Evropská komise navrhla covidové pasy. Umožní volné cestování, řekla Leyenová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Evropská komise navrhla covidové pasy. Umožní volné cestování, řekla Leyenová

Evropská komise navrhla digitální covidový pas, který by umožnil cestovat lidem očkovaným proti covidu, negativně testovaným či vyléčeným. Oznámila to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka by covidpas mohl začít fungovat koncem května či v červnu.

video: Reuters