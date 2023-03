VIDEO: Europoslanci schválili pravidla pro hospodárnost budov Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Europoslanci schválili pravidla pro hospodárnost budov

Poslanci Evropského parlamentu v úterý schválili významné změny týkající se budov. Majitelé domů a bytů budou muset do deseti let výrazně snížit jejich energetickou náročnost, a to podle kategorií, které si určí členské země. Nové budovy mají mít od roku 2028 nulové emise a povinné solární panely. Renovace se budou platit z evropských dotací. Pro byli pouze čtyři čeští europoslanci.

video: Evropská unie