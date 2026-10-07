Oranžový mor. Ve Štrasburku vystavili sochu nahého Trumpa
7. 10. 2026 13:46 Zahraniční
V budově Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku byla vystavena socha amerického prezidenta Donalda Trumpa .Zlatá socha s názvem „Oranžový mor“ zobrazuje Trumpa sedícího na zádech menšího muže.
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