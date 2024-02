VIDEO: Expedici v Africe napadl buvol a poranil muže Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Expedici v Africe napadl buvol a poranil muže

Zraněný buvol překvapil ve Východním Kapsku expedici lovců. Po poraněném zvířeti skupina sice pátrala, ale ukázalo se, že buvol naopak sleduje je. Jeden z mužů se nestihl schovat do bezpečné vzdálenosti a buvol ho nabral na jeho mohutné rohy a vyhodil ho do vzduchu až ho to vystřelilo z bot. Kromě ztracené boty si muž lehce poranil nohu. Zraněné zvíře bylo ale na místě popraveno a jeho ostatky byly odvezeny místními správci parku.

video: Reuters