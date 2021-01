VIDEO: Experti WHO dorazili do Wu-chanu. Budou pátrat po původu koronaviru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mezinárodní tým odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO) dorazil ve čtvrtek do čínského města Wu-chan, odkud se koncem předloňského roku do světa začal šířit koronavirus. Experti mají za úkol pátrat po původu onemocnění covid-19. Nejprve musí nastoupit do dvoutýdenní karantény a podstoupit testy.

video: Reuters