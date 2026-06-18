Exploze moskevské rafinerie urvala obří víko nádrže, letělo vysoko do vzduchu
18. 6. 2026 14:40 Zahraniční
Moskva hoří. Ohnivou apokalypsu po největším náletu ukrajinských dronů za dva roky stvrdily záběry sloupů černého dýmu nad ruskou metropolí. Její obyvatelé mimo jiné zaznamenali, jak mohutná exploze urvala střechu nádrže v ropné rafinerii ve čtvrti Kapotnja.
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