Na námořní základně v Benghází explodovala ruská loď
22. 11. 2026 16:14 Zahraniční
Na ruské lodi kotvící na námoří základně v libyjském Benghází nastala exploze, uvedla vláda působící ve východní části Libye. Šlo zřejmě o dronový útok. Ruské úřady se k incidentu nevyjádřily a k odpovědnosti za něj se zatím nikdo nepřihlásil.
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Na námořní základně v Benghází explodovala ruská loď
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