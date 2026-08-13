Silná exploze otřásla muniční továrnou u Říma
13. 8. 2026 20:12 Zahraniční
Silná exploze otřásla muniční továrnou u italského města Colleferro, pár desítek kilometrů od Říma. Úřady zjišťují, zda jsou nějaké oběti, a zatím žádné neoznámily. Jasná není ani přesná příčina výbuchu.
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Silná exploze otřásla muniční továrnou u Říma
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