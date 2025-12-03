Fabergého „Zimní vejce“ se vydražilo za rekordní sumu
3. 12. 2025 10:44 Zahraniční
Vzácné „Zimní vejce“, které v roce 1913 vytvořil klenotník Peter Carl Fabergé pro cara Mikuláše II., se dnes v Londýně vydražilo za 22,89 milionu liber, tedy zhruba 26 milionů eur. Jedno z nejcennějších imperiálních velikonočních vajec tak překonalo dosavadní aukční rekordy a potvrdilo svou výjimečnost na trhu s uměním.
