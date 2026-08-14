Farage zvítězil ve volbách. Setkání na pódiu s hrabětem Košem se vyhnul
14. 8. 2026 9:46 Zahraniční
Lídr britské populistické strany Reform UK Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v Clactonu, a vrátí se tak do parlamentu. Politik v červenci po skandálu s nepřiznanými dary v hodnotě milionů liber oznámil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu a bude se o něj znovu ucházet. V doplňovacích volbách nyní získal více než 22 tisíc hlasů. Porazil tak soupeře pod jménem Count Binface neboli hrabě Koš. Společnému setkání se však vyhnul.
00:38
Japonsko zasáhly rekordní deště. Povodně mají oběti
Zahraniční14. 8. 2026 10:26
00:35
Němci kvůli požáru evakuují vesnici u belgické hranice
Zahraniční14. 8. 2026 10:18
02:02
Otevření druhé prodejny Normal v Praze. I teď čekali lidé v dlouhé řadě
Domácí14. 8. 2026 10:08
00:32
Herečka Jenna Ortega znepokojila fanoušky svým vzhledem, spekulují o nemoci
Společnost14. 8. 2026 10:04
00:30
Do Blanky porvé vjede tunelbus. Spojí Kobylisy a Dejvice
Domácí14. 8. 2026 10:00
37:45
Balucha: Párty ve Francii končí. Le Penová obrousila hrany a schází se s miliardáři
Rozstřel14. 8. 2026 10:00
00:31
Požár lesa u Lnářů pomáhal hasit i vrtulník
Domácí14. 8. 2026 9:52
00:33
Farage zvítězil ve volbách. Setkání na pódiu s hrabětem Košem se vyhnul
Zahraniční14. 8. 2026 9:46
00:44
Cizinec vyhrožoval v živém vysílání. Policie ho zadržela
Krimi14. 8. 2026 8:54
00:54
Svatyně ve skále, hory bez davů. Okolí Lago di Garda ukazuje druhou tvář Itálie
Zahraniční14. 8. 2026 8:30
02:18
Kbelská je po rekonstrukci průjezdná. Opravy skončily dřív
Domácí14. 8. 2026 7:40
00:25
Šílená překážka, kritizují lidé schody na nádraží
Domácí14. 8. 2026 7:00
00:41
Britský vodíkový speciál JCB Hydromax vytvořil na solných pláních v Bonneville nový rekord
Technika14. 8. 2026 0:06
01:49
Život stvořitele Asterixe či Mikuláše měl hořký konec
Technika14. 8. 2026 0:06
00:55
Dublin není jen Temple Bar. Jeho divoké pobřeží nejlépe poznáte vlakem
Zahraniční14. 8. 2026 0:06
00:48
Srážka tří aut na D10. Jeden z vážně zraněných na místě zemřel
Krimi13. 8. 2026 22:06
00:28
Býk uhynul po zásahu elektřinou. Rozzuření vesničané za to zbili transformátor
Zahraniční13. 8. 2026 21:16
Následující videa
00:54
Svatyně ve skále, hory bez davů. Okolí Lago di Garda ukazuje druhou tvář Itálie
00:55
Dublin není jen Temple Bar. Jeho divoké pobřeží nejlépe poznáte vlakem
00:28
Býk uhynul po zásahu elektřinou. Rozzuření vesničané za to zbili transformátor
00:39