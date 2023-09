VIDEO: FBI dopadla uprchlého po dvaatřiceti letech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

FBI dopadla uprchlého po dvaatřiceti letech

Greg Lawson se smál, když mu policie nasazovala pouta, aby ho odvezli zpět do Louisiany, 32 let poté, co byl tam odsouzen za pokus o vraždu. FBI měla původně podezření, že je v Mexiku.

video: twitter/@FBINewOrleans