Fiala podpořil údery v hloubi Ruska, Zelenskyj žádá o tlak na stínovou flotilu
24. 10. 2025 20:58 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Český premiér Petr Fiala po pátečním jednání takzvané koalice ochotných podpořil ukrajinské vojenské údery na energetickou síť a vojensko-průmyslový komplex v hloubi Ruska. Londýnského rokování se český premiér účastnil prostřednictvím videokonference. Přímo v britské metropoli byli mimo jiné ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který žádal větší tlak na ruskou stínovou flotilu, a generální tajemník NATO Mark Rutte.
