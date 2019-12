VIDEO: Fico se zastal Mazurka, kterému soud kvůli rasistickým výrokům odebral poslanecký mandát Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fico se zastal Mazurka, kterému soud kvůli rasistickým výrokům odebral poslanecký mandát

Slovenská policie začala stíhat bývalého premiéra Roberta Fica za to, že se zastal bývalého poslance Milana Mazurka, odsouzeného za protiromské výroky. Ficovi hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let.

video: FB/Robert Fico