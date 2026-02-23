Fico hrozí zastavením nouzových dodávek elektřiny Ukrajině
23. 2. 2026 17:38 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou nouzových dodávek elektřiny den poté, co premiér Robert Fico zveřejnil video s tímto plánem. Bratislava podle něj toto opatření zruší, když Ukrajina obnoví tranzit ropy na Slovensko. Ministři zahraničí zemí Evropské unie dnes nedosáhli dohody na 20. balíku sankcí proti Rusku. Sankce blokuje Maďarsko i Slovensko.
