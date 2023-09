VIDEO: Fico kritizoval výrok Pavla o možném narušení vztahů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bývalý slovenský premiér a předseda strany Směr-SD Robert Fico kritizoval ve videu na Facebooku českého prezidenta Petra Pavla kvůli údajnému zásahu do kampaně před slovenskými parlamentními volbami. Pavel tento týden řekl, že by návrat Fica do čela slovenské vlády mohl vést k narušení česko-slovenských vztahů, a to kvůli jeho výrazně odlišným názorům, především v zahraniční politice.

video: Facebook/Robert Fico