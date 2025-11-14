„Arogantní“ Fico pobouřil studenty, odešli ze sálu

Zahraniční
Slovenský premiér Robert Fico v pátek přijel do Popradu přednášet o mezinárodních vztazích. Chodníky v okolí jsou plné křídou psaných vzkazů a popradští studenti přišli převážně v černém. Před okresním úřadem, kde Fico vystupuje, už došlo k prvnímu konfliktu. Starší pán na kole křičel na ženu, která si donesla transparent s protestními hesly. Asi třicet studentů pak přednášku předčasně opustilo a cinkalo přitom klíči.
video: Facebook/Robert Fico
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:48

Rusko zasáhlo ázerbájdžánské velvyslanectví v Kyjevě
Zahraniční
14. 11. 2025 16:08
00:32

Do strmého kopce na hrad Špilberk lidi nově vozí ekovláček
Domácí
14. 11. 2025 16:06
01:11

V Hluboké nad Vltavou mají novou cyklostezku, zajistí více bezpečnosti
Domácí
14. 11. 2025 15:56
01:00

Ženy, živly, příroda. Kalendář Pirelli se uvedl v Praze. S Evou Herzigovou
Lifestyle
14. 11. 2025 15:40
00:22

Nový most nemohou otevřít. Příliš se chvěje
Domácí
14. 11. 2025 15:24
00:37

V Krkonoších opravili most na turistické cestě z Rokytnice nad Jizerou na Dvoračky.
Domácí
14. 11. 2025 15:18
00:59

Policie na amazonském ostrově Marajó hlídkuje na buvolech
Zahraniční
14. 11. 2025 14:54
01:06

Únik žíraviny z proraženého barelu v Rudné u Prahy
Domácí
14. 11. 2025 14:36
00:55

„Arogantní“ Fico pobouřil studenty, odešli ze sálu
Zahraniční
14. 11. 2025 14:18
01:48

Martin Nečas se v NHL proti Buffalu zaskvěl čtyřmi body
Sport
14. 11. 2025 13:20
00:48

Řidič ujížděl policistům. Kruháč vzal zleva, pak při předjíždění boural
Krimi
14. 11. 2025 13:06
00:33

Úprava koryta Moravy ochrání tisíce obyvatel
Domácí
14. 11. 2025 13:04
02:11

Budoucí opozice chce mimořádnou schůzi, jak chce Babiš řešit střet zájmů
Domácí
14. 11. 2025 13:00
01:33

Skopeček byl zvolen místopředsedou Sněmovny
Domácí
14. 11. 2025 12:52
01:53

Tak bojuj, ne: Co teď čeká Martina a Michelle z Love islandu? Litují něčeho?
Společnost
14. 11. 2025 12:46
01:04

Rusko a Čína zesilují špionáž v Arktidě. Kanada apeluje na NATO a zbrojí
Zahraniční
14. 11. 2025 12:46
01:05

Neobydlené stavení hořelo, kouř z něj ve vedlejším domě dusil rodinu
Krimi
14. 11. 2025 12:42
01:03

Dálnice D35 u Hořic se otevře v prosinci
Domácí
14. 11. 2025 12:32
01:40

Aktivisté opět obsadili střechu v Bedřišce
Domácí
14. 11. 2025 12:32
01:50

Sloní puberťák zamířil z Ostravy do Francie
Domácí
14. 11. 2025 12:02

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.