Fico vítá návrat Rusů do hokeje. Zlato bez jejich účasti nemá váhu, míní
2. 11. 2026 17:46 Zahraniční
Slovenský premiér Robert Fico uvítal rozhodnutí arbitráže CAS, které umožňuje návrat ruských týmů do mezinárodního hokeje. Podle něj ztrácejí šampionáty sportovní hodnotu, pokud se jich nemohou účastnit nejsilnější soupeři. Fico rovněž vyzval k dialogu s Moskvou, která pátým rokem vede válku proti Ukrajině.
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Fico vítá návrat Rusů do hokeje. Zlato bez jejich účasti nemá váhu, míní
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