Ficova vláda ztrácí podporu, ukazují průzkumy. Už by neměla většinu

Popularita sociálních demokratů (Směr-SD) slovenského premiéra Roberta Fica mírně klesla, nejvyšším preferencím se nyní těší nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS). Současná vládní koalice by již neměla většinu v Národní radě, a to hlavně kvůli propadu popularity nejmenší vládní strany SNS. Vyplývá to z výsledků nejnovější sondáže agentury Focus, kterou zadala nová internetová zpravodajská televize 360tka bývalého moderátora televizní stanice Markíza Michala Kovačiče. Stagnující či slábnoucí podporu Směru-SD ukázaly i jiné dřívější průzkumy veřejného mínění.

video: AP