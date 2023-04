VIDEO: U Filipín našli vrak lodi ze 2. světové války. Zemřelo na ní tisíc lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vrak japonské lodi, která se stala obětí nejhorší námořní katastrofy v historii Austrálie, byl nalezen v Jihočínském moři v hloubce 4000 metrů. Námořní archeologové plavidlo objevili 80 let poté, co jej torpédovala americká ponorka. O život při potopení přišlo přes 1060 vězňů z druhé světové války, převážně Australanů, informoval list The Guardian.

video: Reuters