Filipíny se proměnily v „moře odpadků“. Čističi riskovali zdraví
15. 8. 2026 21:10 Zahraniční
Záplavy na Filipínách proměnily metropolitní oblast v okolí hlavního města Manily v „moře odpadků“. To zablokovalo vodní kanály a ještě více zhoršilo situaci. Filipínští představitelé hovořili i o „odpadové krizi“.
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