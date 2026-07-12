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Nový stát ovládaný AI. Vládne tam Churchill, zakladatel se bojí katastrofy

Zahraniční
Před rokem technologický podnikatel Dan Thomson šokoval svět prohlášením, že na tropickém ostrově uprostřed Asie založil nový stát. Na tom by v historii bizarních mikronárodů nebylo nic tak převratného, kdyby jeho zemi neřídila výhradně umělá inteligence. „Nejsem si úplně jistý, jestli to dobře dopadne,“ přiznává však sám zakladatel.
video: Reuters
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