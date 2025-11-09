Filipíny kvůli supertajfunu spěšně evakuují, může ohrozit 30 milionů obyvatel
9. 11. 2025 13:04 Zahraniční
Tajfun Fung-wong, který brzy odpoledne SEČ zasáhne východní Filipíny, po cestě zesílil a změnil se v supertajfun. Úřady už nechaly ve zhruba 116milionové zemi evakuovat přes 910 000 lidí. Souostroví, které se potýká s ničivými následky tajfunu Kalmaegi, může zasáhnout vítr o nárazech rychlosti až 230 kilometrů za hodinu.
05:52
Slavnostní večer otevřel Horáckou arénu
Domácí9. 11. 2025 14:52
00:33
Filipíny kvůli supertajfunu spěšně evakuují, může ohrozit 30 milionů obyvatel
Zahraniční9. 11. 2025 13:04
00:43
Lavrov je stále ministrem, řekl Peskov. Podle Zacharovové Západ lže
Zahraniční9. 11. 2025 11:12
01:01
Mladá generace je furt unavená, míní Roman Zach
Společnost9. 11. 2025 10:22
28:59
Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě
Rozstřel9. 11. 2025 10:20
00:58
Izraelští osadníci napadli na Západním břehu Palestince. Házeli po nich i velké kameny
Zahraniční9. 11. 2025 9:50
06:37
Král atletů Štefela: Snad to kouč rozdýchá! Pauza mi stačila, cílů mám ještě spoustu
Domácí9. 11. 2025 9:04
00:31
Hajná vyrábí zdravé sirupy
Domácí9. 11. 2025 8:44
00:49
Na litoměřickém koupališti odkryli sto let starou reklamu
Domácí9. 11. 2025 8:40
01:13
Restaurátoři obnovují horní část portálu hřbitova v Hořicích
Domácí9. 11. 2025 7:38
02:40
Na co zírá mašinfíra: Po Baťově dráze z Otrokovic do Zlína za 2 a půl minuty
Technika9. 11. 2025 0:06
20:57
Na co zírá mašinfíra: Po Baťově dráze z Otrokovic do Zlína
Technika9. 11. 2025 0:06
00:26
Řidič na Floridě při útěku před policií zabil čtyři lidi a dalších 11 zranil
Zahraniční8. 11. 2025 20:54
01:03
Netflix chystá animovaný spin-off seriálu Stranger Things. Představil ukázku
Zahraniční8. 11. 2025 18:56
04:43
Netflix láká na závěrečnou řadu Stranger things
Zahraniční8. 11. 2025 18:56
00:25
Všechny vás zastřelím! Rus vyhrožoval vlastním lidem
Zahraniční8. 11. 2025 18:32
01:10
Novému indonéskému hlavnímu městu Nusantara hrozí, že se stane městem duchů
Zahraniční8. 11. 2025 16:50
Následující videa
00:43
Lavrov je stále ministrem, řekl Peskov. Podle Zacharovové Západ lže
00:58
Izraelští osadníci napadli na Západním břehu Palestince. Házeli po nich i velké kameny
00:26
Řidič na Floridě při útěku před policií zabil čtyři lidi a dalších 11 zranil
01:03